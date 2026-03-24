東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.42高値9.49安値9.24 9.78ハイブレイク 9.63抵抗2 9.53抵抗1 9.38ピボット 9.28支持1 9.13支持2 9.03ローブレイク シンガポールドル円 終値124.29高値124.43安値123.99 124.92ハイブレイク 124.68抵抗2 124.48抵抗1 124.24ピボット 124.04支持1 123.80支持2 123.60ローブレイ