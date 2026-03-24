東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7011高値0.7062安値0.6911 0.7229ハイブレイク 0.7146抵抗2 0.7078抵抗1 0.6995ピボット 0.6927支持1 0.6844支持2 0.6776ローブレイク キーウィドル 終値0.5859高値0.5887安値0.5762 0.6035ハイブレイク 0.5961抵抗2 0.5910抵抗1 0.5836ピボット 0.5785支持1 0.5711