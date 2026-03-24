総務省が２４日発表した２月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）で、値動きの大きい生鮮食品を除く総合は１１１・４と、前年同月より１・６％上昇した。上げ幅が２％未満となるのは、２２年３月以来、３年１１か月ぶり。