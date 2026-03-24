別府競輪場のF1ナイター「ラブリン杯」が開幕する。“豊後の虎”の異名を取り、04年の立川グランプリを勝つなど輪界に輝かしい戦歴を残した小野俊之（49＝大分）が今シリーズを最後に30年間に及ぶ現役生活にピリオドを打つ。前検に臨んだ小野は「30年あっという間だった。競輪人生に悔いはありません。いいパフォーマンスを見せられるかどうか分からないけど3日間、精いっぱい頑張る」と語った。地元はもちろん九州輪界の