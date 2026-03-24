「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）エンゼルスのカート・スズキ監督が試合前会見で、菊池雄星投手が２７日（日本時間２８日）に予定されている開幕第２戦のアストロズ戦に先発することを発表した。同監督は「彼は万全だ。心配していない」と全幅の信頼を寄せた。ＷＢＣに参戦していた菊池はチーム復帰後、１９日のロイヤルズ戦で先発。五回途中２安打１失点と好投していた。移籍１年目の昨季