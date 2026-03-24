キャッチボールするアストロズ・今井達也＝20日、ウェストパームビーチ（共同）【ヒューストン共同】米大リーグ、アストロズのイスパーダ監督は23日、開幕ローテーションを発表し、今井達也のメジャー初先発初登板は4戦目、29日（日本時間30日）の本拠地でのエンゼルス戦に決まった。今井はプロ野球西武からポスティングシステムを利用してアストロズに移籍。オープン戦は3試合に登板し、計6イニングを2安打無失点に抑えた。