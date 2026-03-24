結果を残し、3年ぶりに日の丸を着けた。U-21日本代表は23日から韓国遠征に向けた国内練習をスタート。FW小池直矢(法政大3年)は2023年6月にモーリスレベロトーナメントに参加したU-19日本代表以来の代表復帰となった。練習初日を終え、「(練習の)感覚的にも知っている面々がいるので、楽しくやれた」と笑顔で振り返った。インターハイ優勝を果たした前橋育英高時代から、世代屈指のアタッカーとして日本高校選抜や世代別代表を