・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９８９４．１５（－２４．１８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２６５３．８６（＋２７３．６７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７２６．２０（＋６０．５８） ・ロシア・ＲＴＳ １０９０．１５（＋１５．７２） 出所：MINKABU PRESS