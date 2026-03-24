・ＮＹダウ４６２０８．４７（＋６３１．００） 高値４６７１２．３３ 安値４５８０３．８２ ・Ｓ＆Ｐ５００６５８１．００（＋７４．５２） ・ナスダック総合指数２１９４６．７５（＋２９９．１４） 出所：MINKABU PRESS