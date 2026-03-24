２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６３１．００ドル高の４万６２０８．４７ドルと４日ぶりに反発した。トランプ米大統領が同日、ＳＮＳに投稿し、イランの発電所などへの攻撃を５日間延期する方針を表明した。これを受けて米原油先物相場が急落。主力株に対しては買い戻しが優勢となった。 キャタピラー＜CAT＞やスリーエム＜MMM＞、ＩＢＭ＜IBM＞が買われ、フラッター・エンターテインメ