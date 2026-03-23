アメリカ発のリカバリーフットウェアブランド「テリック（TELIC）」が、マッシュスタイルラボが展開するウィメンズブランド「セルフォード（CELFORD）」との初のコラボレーションシューズを発売する。現在、セルフォードオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「ウサギオンライン（USAGI ONLINE）｣で先行予約受け付けており、4月3日から全国のセルフォード直営店で取り扱う。【画像をもっと見る】コラボシ