オンワード樫山のウィメンズブランド「23区」が、唯一の路面店「SALON 23区 AOYAMA」を東京・青山にオープンする。営業開始日は3月25日。ブランドのレガシーを踏襲しながら、「これからの23区」へ進化するための旗艦店と位置付ける。【画像をもっと見る】「SALON 23区」は、昨夏に始動した23区の新業態。ブランドの世界観を体現することを掲げており、「SALON 23区 AOYAMA」は2025年9月に営業を開始した阪急うめだ本店の1号店