「ヨーク（YOKE）」が、シューズデザイナー 竹ヶ原敏之介が手掛ける「フットザコーチャー（foot the coacher）」との初のコラボレーションシューズを発表した。ヨーク青山店および公式オンラインストア、全国の取扱店舗で3月28日に発売する。【画像をもっと見る】コラボシューズは、フランスのヴィンテージローファーをベースに、ストレスなく履くことができるローファーを目指して製作。かかとを潰してスリッパのように履くこ