大阪3月限ナイトセッション 日経225先物52980+1940 （+3.80％） TOPIX先物3558.5+114.5 （+3.32％） シカゴ日経平均先物52995+1955 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 23日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が大幅に上昇。トランプ米大統領がイランとの対話継続に意欲を示し、イランの発電所などへの攻撃を5日間延期すると表明した。中東情勢を巡る懸念が和らぎ、