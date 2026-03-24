南米コロンビアで125人が乗っていた軍用機が離陸直後に墜落し、これまでに少なくとも1人が死亡、77人が病院に搬送されました。【映像】大破し炎上する機体の様子（実際の様子）地元メディアによりますとコロンビア南部のペルー国境近くで23日、軍の輸送機が離陸直後に墜落しました。機体は大破しているということです。輸送機には兵士ら125人が乗っていましたがペドロ大統領はSNSで少なくとも1人が死亡し77人が病院に搬送さ