このままでは終われない、そんな若獅子の強い攻め姿勢が勝負を決めた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月23日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）がトップを獲得。この日に誕生日を迎えたチームメイトの堀慎吾（連盟）へ捧げる勝利で、1月9日以来の個人5勝目。【映像】阿久津のセンスと意地！勝利を確信した強烈な親跳満第1試合では岡田紗佳（連盟）岡田が序盤から大きく失点、その後に粘って3着。この試合は東