俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第122回が、24日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】急に…ネットが涙した重要キャラクター第122回は、庭先に“帰り桜”が咲く場面から始まり、主題歌やオープニング映像が流れない異例の演出が取られた。トキ（高石）と