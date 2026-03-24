スペイン１部レアル・ソシエダードで負傷していたＭＦ久保建英（２４）が２３日、チーム練習に初合流し、クラブ公式Ｘがその様子を伝えた。久保は１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷し、戦線離脱。２月下旬からボールを使ったトレーニングを開始していたが、ようやくチームに合流した。クラブ公式Ｘで公開された動画には、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督が久保の合流を選手らに伝えているとみられる場面やイレブン