ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２３日（日本時間２４日）にアリゾナ州メサでのアスレチックスとのオープン戦に「４番・一塁」で先発出場し、２打数無安打、１得点だった。チームは７点差を逆転され９―１０で敗れた。初回二死一塁で２年目の右腕モラレスと対戦。外角低めのチェンジアップと外角高めの９６・６マイル（約１５５・５キロ）のフォーシームを空振りするもフルカウントから四球で出塁した。次打者も歩