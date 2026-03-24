映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』が、公開1周年記念として、5月22日よりユナイテッド・シネマ豊洲、新宿ピカデリーほかにてアンコール上映されることが決まった。併せて、アンコール上映決定を記念した特別ビジュアル、予告編（アンコールver.）、入場者プレゼントが解禁となった。【動画】『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』予告編（アンコールver.）『シナぷしゅ』はテレビ東京