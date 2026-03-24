GLIM SPANKYが5月29日、ビルボードライブ東京に初登場する。＜music from NANO universe＞と題された同公演は、ビルボードライブとアパレルブランドのナノ・ユニバースの共同企画となるものだ。GLIM SPANKYは3月25日にニューアルバム『Éclore』をリリースする。同アルバムを携えた全国ツアー＜Éclore Tour 2026＞を6月14日より開催することが決定しているが、ビルボードライブ東京はそのツアー前に開催されるもの。彼ら