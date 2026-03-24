是枝裕和監督や西川美和監督の西川美和監督の監督助手を務めてきた、映像制作集団分福の新鋭・孫明雅（そんみょんあ）監督の長編デビュー作となる映画『トロフィー』が、7月10日より東京・テアトル新宿ほかにて順次公開されることが決定。特報、ティザービジュアル、場面写真が解禁された。【動画】K‐POPアイドルのライブにいくためにソヒが売ったのは、父の大切な――映画『トロフィー』特報本作は、在日コリアンのひとつの