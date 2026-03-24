アストロズ・今井達也投手（２７）が開幕４戦目となる３月２９日（日本時間３０日）の本拠地・エンゼルス戦でメジャーデビューすることが２３日（同２４日）までに決まった。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のＣ・ローム記者が自身のＸ（旧ツイッター）で伝えた。昨季終了後に西武からポスティング制度を利用してアストロズに移籍した今井。ここまでオープン戦は３試合で１勝０敗、防御率０・００。６イニングを投げ