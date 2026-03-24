お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が23日、自身のインスタグラムを更新。長女が撮影した自身の写真をアップし、ファンの反響を呼んでいる。 【写真】確かに「頭から草」な絶妙ショット離れて暮らす長女との関係が伝わる 「長女撮影」と前置きし、続けて「海沿いのカフェでホットチャイティー頭から草生えてないからね」と記した藤本。景色が見渡せるオープンなカフェで、デニムのジャケットを羽織ったカジュ