亡くなった歌手のティナ・ターナーさんの名前、肖像、パブリシティ権、そして音楽カタログの過半数が、スウェーデンのエンターテインメント企業ポップハウス・エンターテインメントに売却された。BMGとの新たな契約を通じて成立したもので、同社は19日に買収を発表している。 【写真】衣装担当者がボディーを称賛亡くなったティナ・ターナーさん ポップハウスはポップグ