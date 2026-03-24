7人組アイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の来栖みう、岸田雅、恋鈴かさねが22日までに、自身のSNSを更新。袴姿でそれぞれ難関大学卒業を報告した。 【写真】みんな高学歴すぎる！ホワイト系の振袖×レースがかわいすぎ♡ 来栖はインスタグラムで「同志社大学卒業しました」と報告し、プロフィル部分もさっそく「同志社法学部卒」と書き換えられた。またTikTokでは「みんな友達とBeReal撮ってる