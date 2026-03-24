ブレーメンGK長田澪の活躍もあり1-0で勝利ドイツ1部ヴェルダー・ブレーメンのGK長田澪（ミオ・バックハウス）が、現地時間に行われたブンデスリーガ第7節ヴォルフスブルク戦で完封勝利に貢献し、現地で称賛を浴びている。ドイツ紙「キッカー」が称賛し、週間ベストイレブンにも選出された。アウェーに乗り込んだブレーメンは、前半終了間際に相手のイェスパー・リンドストロムの決定機を長田が阻止。さらにクリスティアン・エ