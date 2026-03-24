米国ニューヨークで着陸中だった旅客機が消防車と衝突する事故が発生した。23日（現地時間）、AP・ロイター通信などによると、22日夜、米国ニューヨークのラガーディア空港でエア・カナダ・エクスプレスの旅客機が着陸中に消防車と衝突し、空港の運営が全面的に中断された。メディア各社は、今回の事故で港湾局警察隊所属の消防隊員が重傷を負ったと伝えた。負傷者数はメディアによって2人または4人と交錯している。事故当時、旅客