4年にわたり個人輸入代行業者を運営しているAさんは1カ月の売り上げが昨年より60〜70％ほど減って悩みだ。ドル高により製品価格が急騰すると常連客が途絶えたためだ。Aさんは「12万ウォン台の海外の有名シェーバー製品が17万〜18万ウォンに上がり国産製品に目を向けている。ドルが急騰してから注文の90％ほどがキャンセルされている」と話した。1ドル＝1500ウォン台のウォン安ドルがいわゆる「ニューノーマル」として定着し低迷す