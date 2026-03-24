東京・新宿区歌舞伎町の新宿東宝ビル周辺“トー横”には、家庭や学校に居場所がない10代～20代前半の若者たちが集まってきて、事件に巻き込まれるなどして社会問題化していた。しかし、現在は「KABUKICHO KITCHENCAR PARK」というキッチンカーが集まるイベントが行われ、“トー横キッズ”がたむろできない状態になっている。 主催の一般社団法人歌舞伎町タウン・マネージメントの公式サイトによる