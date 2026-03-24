韓国の女性5人組グループ「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良（28）が24日までに自身のインスタグラムを更新。デコルテ強調の“へそ出し”オフショルダートップスショットを投稿した。自身のインスタグラムで「最近は、ずっとこれ」とデコルテ強調の“へそ出し”オフショルダートップスショットを投稿した。その他にもブラウンのトップスショットなども公開した。ネットでは「どこの天使様かと思うほ