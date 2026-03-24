ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が23日（日本時間24日）、オープン戦・エンゼルス戦前にメディア対応し、主力の故障からの復帰が5月下旬になる見込みと話した。野手陣ではトミー・エドマンが今オフに右足首の手術を受けたため、開幕を負傷者リスト（IL）で迎えることが決まっている。エドマンについて「5月の終わり頃には現実的な選択肢になるだろうという見方をしている」と見通しを話す。内外野を守ることができるユ