ディズニー＆ピクサーが新たに描く“もしもの物語”『私がビーバーになる時』（公開中）。人間が動物の世界に入り込むというユニークな設定で、自然と共存をめぐるテーマに挑む本作について、監督・脚本のダニエル・チョンとプロデューサーのニコル・パラディス・グリンドルがオンラインインタビューに応じた。【動画】『私がビーバーになる時』日本版本予告本作は、動物好きの大学生メイベルが、思い出の森を守るため“ビーバ