「しおかぜ」「南風」が全車指定席にJR四国とJR西日本は2026（令和8）年3月19日、岡山と四国を結ぶ特急「しおかぜ」「南風」について、2027（令和９）年春から自由席を廃止し、全席指定席にすると発表しました。【画像で見る】これが特急「しおかぜ」「南風」全席指定席化のイメージです全席指定席となるのは、岡山〜松山間を結ぶ「しおかぜ」と、岡山〜高知間を運行している「南風」です。ただし、特急「しおかぜ」に連結する