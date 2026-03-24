ファストフードチェーン『ケンタッキー・フライド・チキン』で伝説のバーガーが復活する。2026年3月25日から売り出される「ケンタの鶏竜田バーガー」は、2025年秋の発売時、1週間で約100万個もの売上があったという大好評メニュー。さらに「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」が新登場する。熱烈な再販希望の声に応え、異例のスピード復活を実現2025年11月に登場し、大好評だった「ケンタの鶏竜田バーガー」は、開発に8年を要