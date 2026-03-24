韓国のボーイズグループ・NCTの中本悠太さんは3月23日、自身のInstagramを更新。格好いいプライベートショットを公開しました。【写真】中本悠太が爆買い！「帽子にあってる」中本さんは「爆買いDay」とつづり、7枚の写真を投稿。自身が座っているソファに、大きな紙袋を複数置いています。5、6枚目は格好いい自撮りショットで、おしゃれなファッションが際立っています。コメントでは「何を買ったのかなー？気になる〜」「お気に