《彬子女王の赤と青のガウン 漫画化されてたのね》《気になる。彬子女王の皇室エッセイが漫画化》【写真】彬子さまと瑤子さま、2人で母・信子さまに抱きつかれたレアショット3月25日、三笠宮彬子女王殿下のエッセイ『赤と青のガウン』がコミック化されて第1巻が刊行になる。彬子さまといえば、三笠宮家で故・寛仁親王殿下の長女。母・信子さまが三笠宮寛仁親王妃家として家が分かれたため、‘25年9月30日から三笠宮家の当主とな