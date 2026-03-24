断られるのが怖くて、なかなか強気に出られない営業パーソンも少なくないだろう。オフィスコンサルなどの部門で13年連続・年間2億円を売り上げ続けるトップセールスの半沢ツヨシさんは「営業は断られるのが当たり前。ただ、断られにくい切り返し方を身につければ、相手の心の僅かな隙間に入り込むことができる」という――。※本稿は、半沢ツヨシ『営業クエスト「即決」に導く“黄金の方程式”』（かんき出版）の一部を再編集し