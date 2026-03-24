昨今の物価高の影響により、ガソリン価格の動向にも関心が集まっています。2025年末にはガソリンの暫定税率が廃止され、価格には一定の引き下げ効果が見られました。それでも、できるだけ安く給油したいと考える人は多いでしょう。コストコはガソリンが安く販売されており、利用することでお得に給油を行うことが可能です。 本記事では、ガソリン価格の変化やコストコのガスステーションの特徴、PA・SAとの価格差につい