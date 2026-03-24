「ばけばけ」（NHK）で再注目されたラフカディオ・ハーンは、日本人のセツと結婚したのち日本に帰化。東京に800坪の屋敷を買って家族と暮らし、そこで最期を迎えた。作家の青山誠さんは「ハーンが死んだとき、長男の一雄は中学校に上がる前。その下に3人の子がいた」という――。※本稿は、青山誠『小泉八雲とその妻セツ古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（角川文庫）の一部を再編集したものです。写真提供＝小