デートを成功させるためには、しっかりと下準備しておきたいもの。心の準備も大切ですが、事前の情報収集も大切だと感じている方もいらっしゃるかと思います。では一体、女の子に満足してもらえるデートを実現するためには、どのような情報を収集しておけば良いのでしょうか。そこで今回は、「デートを成功させるために収集しておきたい８つの情報」についてご紹介させていただきます。【１】美味しい料理を楽しめる飲食店情報デー