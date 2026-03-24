理想の恋人として「癒し系の男性」を挙げる女性は少なくありません。では、世の女性たちは一体どんな男性に安らぎを覚えているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ドキドキ感はないけど癒される『居心地のいい男性』の特徴」をご紹介します。【１】適度にLINEや電話をくれる「マメな男性」「特に用事がなくても『元気？』とか連絡をくれるとほっこりする」（10代女性）というように、