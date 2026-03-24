ラグビー・リーグワン２部の花園近鉄ライナーズはこのほど、奈良・天理市と「ラグビーを通じたスポーツの活性化と青少年育成など」を目的に、連携協力に関する協定を締結した。チームによると今回の協定で、ラグビーを通じたスポーツ振興や次世代を担う青少年の育成に取り組むとともに、天理市と連携して地域活性化、市民サービスの向上に貢献するという。リーグ首位につける同チームでは、太田春樹監督が天理高、ＳＨ藤原恵