さつまいもスイーツ好きさん必見♡人気の「らぽっぽファーム」から、新作スイーツが全国のファミリーマートで登場します。専門店ならではのこだわりをそのままに、コンビニで手軽に楽しめるのが嬉しいポイント。異なる食感が重なる贅沢な味わいは、日常のご褒美スイーツにもぴったりです♪ 専門店こだわりの2層仕立て 「2層仕立てのやきいもスイートポテト」は、らぽっぽファ&