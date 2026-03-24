株式会社vivianが運営するゴルフ情報サイト『ゴルフペディア』は、ゴルフ経験者53人を対象に、ゴルフを始めた「きっかけ」と継続状況の関係を調べる意識調査を実施し、結果を公表しました。 ゴルフ離脱の原因は？「技術面」じゃない意外な理由 本調査の回答者において、「仕事・接待」でゴルフを始めた人の継続率は27.3%。一方で「パートナー・家族」と始めた人の継続率は88.9%に達し、きっかけによる定着率に約3.3