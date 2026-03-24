【ディモナ（イスラエル南部）＝福島利之】イランが発射した弾道ミサイルが２１日、イスラエル南部のディモナとアラドの住宅街に着弾し、病院当局によると、負傷者は計１７５人に上った。イスラエル軍は迎撃失敗の原因を調査している。ディモナ郊外には「公然の秘密」の核施設があり、住民は「厳重に守られていると思っていた」と不安の表情を浮かべた。ディモナの住宅街の中庭には２２日、深さ２メートル、半径３メートルほど