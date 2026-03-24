女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は24日、第122話が放送され、英俳優トミー・バストウ（34）が熱演してきた主人公・雨清水トキの夫レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）の最期が描かれた。涙の視聴者が続出。インターネット上には“ヘブンロス”が広がった。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほ