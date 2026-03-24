風力発電の風車の羽根などの部品＝2025年9月、米東部コネティカット州（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米内務省は23日、フランスのエネルギー大手トタルエナジーズが米東部ニューヨーク州と南部ノースカロライナ州の沖合で計画していた洋上風力発電事業を中止する見返りに、事業に関して同社が支払ったリース費用約10億ドル（約1580億円）を返還すると発表した。同社はこの返還金を南部テキサス州での液化天然ガス（LNG）