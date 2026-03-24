「公的年金」は65歳から受給開始ですが、時期を繰り下げて受け取ることが可能です。恒久的な受給額の増加や最大5年分の一括受給など、魅力的なメリットがある一方、知らないと損する注意点もあります。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、年金の「繰り下げ受給」の仕組みについて解説します。年金の繰り下げ受給の3つのメリット繰り下げ受給のメリットをあげます