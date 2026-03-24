「猫伝染性腹膜炎（FIP）ではないのに、FIPの薬を飲まされ続けている猫さんがいます。しかも、少なくありません」【写真】FIPの誤診リスクが増えているそう投稿したのは、YouTubeチャンネル「令和の虎」にも出演、千葉県で診療を行う獣医師・獣医させっち先生（@juui_sase）だ。近年、FIPは「治療できる病気」として広く知られるようになった。かつては致死率が高く、有効な治療法がないとされてきたが、抗ウイルス薬の登場により